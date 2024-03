È Italia U21 made in Inter: Lettonia KO da ex e prestiti nerazzurri!

L’Italia U21 ha battuto la Lettonia per 2-0, grazie alle reti di due giocatori ex dell’Inter come Casadei e Fabbian. Partita di qualificazione agli Europei.

MADE IN NERAZZURRO − L’Italia U21 scende in campo al Manuzzi di Cesena contro la Lettonia, nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2025. Buon approccio degli azzurrini in una sfida comunque non semplice. Il match si sblocca alla mezz’ora grazie ad un duo nato e cresciuto nelle giovanili dell’Inter: assist di Zanotti e rete di Casadei. Il primo, oggi in prestito al San Gallo, rimane di proprietà nerazzurra. Nella ripresa, Nunziata dà spazio ad altri due giocatori di proprietà dell’Inter: ossia Esposito e Oristanio. E il gol arriva da un altro giocatore ex Primavera Inter, ovvero Giovanni Fabbian, lestissimo al 79′ a buttarla dentro in mischia. Sul giocatore del Bologna, il club nerazzurro mantiene un diritto di recompra. E’ una vittoria made in nerazzurro.