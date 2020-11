Bosnia-Italia, Barella e Bastoni ancora dal 1′? Un dato sul centrocampista

Nicolò Barella Italia

L’Italia, dopo aver battuto la Polonia, si prepara alla sfida con la Bosnia valida per la UEFA Nations League. Secondo quanto rivelato da Marco Nosotti – intervenuto nel corso di “Sky Sport 24” -, Mancini si affiderà molto probabilmente agli stessi uomini. Ancora in campo dunque Barella e Bastoni

PUNTO DI RIFERIMENTO – L’Italia si prepara alla sfida di UEFA Nations League con la Bosnia, in programma mercoledì alle ore 20.45. Marco Nosotti fa il punto della situazione in casa Azzurri: «Ultimo allenamento in terra italiana per la Nazionale, che domani volerà a Sarajevo per la sfida con la Bosnia. Oggi hanno fatto allenamento soprattutto quelli poco impiegati o che non hanno giocato del tutto, nessuno se ne andrà. Roberto Mancini domani mattina dovrà valutare come stanno tutti. Non sarà una Nazionale che si discosterà molto dalla sfida con la Polonia, soprattutto nei suoi centrocampisti: vale a dire Nicolò Barella, Jorginho e Manuel Locatelli. Barella è quello che ieri ha fatto più passaggi positivi nell’area di rigore avversaria».