Inter, Sensi ancora a parte: si intravede il rientro in gruppo? Le ultime – Sky

L’Inter sta lavorando in vista della sfida con il Torino, in programma domenica alle ore 15.00 e valida per l’ottava giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Sensi sta lavorando ancora a parte e si proverà a farlo rientrare in gruppo. Di seguito le sue dichiarazioni

SPERANZA – L’Inter lavora in vista della sfida con il Torino, in programma domenica a San Siro. Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di Stefano Sensi, ma c’è una speranza: «Sensi sta ancora lavorando a parte – afferma Matteo Barzaghi su “Sky Sport” -, vediamo se sul finire della settimana potrà tornare a lavorare in gruppo. L’obiettivo non è averlo per la sfida con il Torino, ma averlo a disposizione e fisso in squadra».