Bolivia-Argentina, Lautaro Martinez in panchina. Inter più tranquilla

L’Inter può essere sicuramente più tranquilla. L’Argentina scenderà nuovamente in campo alle ore 22 per il match contro Bolivia. Lionel Scaloni non sceglie questa volta Lautaro Martinez.

SCELTE – Lautaro Martinez rimarrà in panchina per l’Argentina nella sfida contro Bolivia. A La Paz Lionel Scaloni sceglie di affidarsi a Julian Alvarez, mancherà anche Lionel Messi che non sarà nemmeno in panchina. Sospiro di sollievo in casa Inter, il numero 10 nerazzurro potrà riposarsi di più anche se probabilmente entrerà a partita in corso. Le scelte di Scaloni.

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo, Mac Allister; Di Maria, Alvarez, Gonzalez.