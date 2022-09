Barella, possibile riposo con l’Ungheria. Occhio Dimarco a sinistra – Sky

Si gioca domani l’ultima gara del girone di UEFA Nations League. L’Italia sarà ospite dell’Ungheria a Budapest. Un solo risultato a disposizione per gli azzurri, con Roberto Mancini che potrebbe lasciare Nicolò Barella a riposo e confermare Dimarco a sinistra. L’inviato Marco Nosotti di Sky Sport ha da poco fornito gli ultimi aggiornamenti.

NERAZZURRI ITALIANI – Si prepara l’Italia a disputare l’ultima gara di questa UEFA Nations League in casa dell’Ungheria capolista del girone. Queste le possibili scelte di Roberto Mancini, specialmente riguardo ai giocatori dell’Inter: «Cambierà qualcosa in mezzo per avere qualche inserimento in più. Barella non ha una grande continuità, non è il solito. Ma mettergli di fianco Jorginho e un’altra mezzala non è quel che vuole Mancini. Potrebbe giocare Pobega. Dimarco potrebbe essere confermato sugli esterni, contro l’Inghilterra ha fatto molto bene, ma occhio anche a Mazzocchi».