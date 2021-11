Barella, buone notizie sul centrocampista dell’Inter in vista di Italia-Svizzera

Roberto Mancini può sorridere su Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, in vista della partita tra la “sua” Italia e la Svizzera.

ALLENAMENTO – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Nicolò Barella ha preso parte all’allenamento dell’Italia in vista della partita di venerdì sera contro la Svizzera. Il centrocampista dell’Inter, uscito nel corso del Derby di domenica scorso a causa di un lieve affaticamento, dovrebbe non saltare la partita di la gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com