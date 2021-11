VIDEO – Gol più bello dell’Inter a ottobre 2021: ecco i risultati!

I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol nerazzurro più bello del mese di ottobre 2021. Ecco i risultati e il video.

DOPPIETTA – Il sondaggio del gol più bello dell’Inter nel mese di ottobre riflette quanto già successo in campo. Infatti per la seconda volta vince questo premio Joaquin Correa (già vincitore ad agosto) che come la prima volta firma la vittoria con una doppietta personale. Vince questo sondaggio col 41,9% dei voti la rete con cui il Tucu sblocca la gara contro l’Udinese. Una fuga sull’out di sinistra che l’argentino conclude accentrandosi e seccando il portiere sul primo palo. Rivediamo il suo gol qui:

Video highlights di Inter-Udinese pubblicato dal club nerazzurro su YouTube

ALTRI RISULTATI – Dietro a Correa si posiziona Edin Dzeko. La rete aerobica con cui avvia la vittoria casalinga in Champions League contro lo Sheriff raccoglie il 29% delle preferenze. E il 9 bosniaco si prende anche il terzo posto: il gol in tuffo contro il Sassuolo piace al 16,1% dei nostri lettori. Dopodiché chiude la classifica di nuovo Correa: la botta di destro con cui firma il 2-0 sull’Udinese si ferma al 12,9% dei voti totali.