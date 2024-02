Zielinski-Inter, il Napoli lo emargina: una scelta lo conferma – Sky

Zielinski è promesso sposo dell’Inter che gli avrebbe già fatto fare le visite mediche in gran segreto. Il polacco, escluso dalla lista Champions League per ripicca, non sta vivendo una bella situazione in casa Napoli: di seguito quanto svelato da Modugno su Sky Sport

ESCLUSO – Piotr Zielinski non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli e dunque ne ha approfittato l’Inter, pronta a regalarlo a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Le trattative chiaramente vanno avanti da mesi con il centrocampista polacco che avrebbe già svolto le visite mediche in gran segreto. La società azzurra non ha preso benissimo l’atteggiamento di Zielinski che per ripicca è stato tenuto fuori dalla lista Champions. Come rivelato da Francesco Modugno su Sky Sport, Zielinski non avrebbe chance di giocare nemmeno contro il Genoa, match in programma sabato alle 15: «Ormai è sempre di più ai margini, la situazione è pesante».