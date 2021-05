Altro giorno passato senza l’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. Come ribadito anche da “TuttoSport”, l’Inter ritiene che non sia necessario un incontro per chiarire ciò che è già stato ribadito più volte. In caso di separazione diversi nomi sul piatto.

SOSTITUTI – Inter e Antonio Conte verso la separazione? Possibile, ma non sarà di certo l’Inter ad esonerarlo. I costi sarebbero altissimi, pensando anche all’ingaggio del possibile sostituto. A proposito di sostituti, qualora le due parti non dovessero trovare l’accordo, con Massimiliano Allegri verso Torino sponda Juventus, i nomi disponibili come possibili sostituti di Antonio Conte all’Inter potrebbero essere Simone Inzaghi, qualora oggi non dovesse rinnovare con la Lazio. Ma anche Sinisa Mihajlovic, Maurizio Sarri e Fonseca.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini