Perisic è stato uno dei giocatori fondamentali dell’Inter di Antonio Conte per questa seconda parte di stagione. Il calciatore piace tanto in Spagna, due le possibilità di scambio secondo quanto riportato da “TuttoSport”.

IPOTESI SCAMBIO – Tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola viene fatto anche il nome di Ivan Perisic tra i possibili sacrificabili della squadra. L’Inter avrebbe l’intenzione di sostituire il calciatore con un esterno di ruolo: da tempo si fanno i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, soprattutto qualora dovesse restare Antonio Conte. Considerando inoltre il possibile ritorno di Federico Dimarco dal Verona. Tornando a Ivan Perisic, il calciatore piace tanto in Spagna, in particolare al Siviglia. Il club spagnolo avrebbe avanzato l’ipotesi di uno scambio per arrivare al calciatore, due le possibilità: la prima è una vecchia conoscenza, vale a dire il Papu Gomez. Il secondo è Luuk de Jong, centravanti olandese classe 1990, che in nerazzurro farebbe il vice-Lukaku.

Fonte: TuttoSport – F.M.