Zhang alza il rinnovo per Brozovic. Colpi in entrata? Ecco il punto – SM

L’Inter domani giocherà contro la Lazio alle 20:45. Intanto Sportmediaset ha fatto un punto sulla situazione in casa nerazzurra anche dopo l’arrivo di Steven Zhang. Il presidente è tornato e potrebbe sbloccare varie situazioni spinose.

RINNOVI – La priorità, secondo Sportmediaset, è il rinnovo dei contratti della dirigenza dell’Inter e anche di Marcelo Brozovic. Secondo Marco Barzaghi l’arrivo in Italia di Zhang, presidente dell’Inter, potrebbe sbloccare quest’ultimo punto. «Il numero uno dell’Inter è pronto ad alzare l’offerta a 6 milioni e mezzo per Brozovic». Poi Sportmediaset fa il punto anche sulle varie trattative che si potrebbero aprire. «Colpi Inter? Possibili se Kolarov va via con i nerazzurri pronti a investire su un esterno sinistro. La pista Kurzawa si è raffreddata. Ginter? Richieste molto elevate»

Fonte: Sportmediaset