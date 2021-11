Zenga: «Vidal si è ripreso l’Inter! Sheriff sempre allo stesso modo»

Zenga è presente nello studio di Inter TV per il prepartita della sfida di Champions League contro lo Sheriff. L’ex portiere nerazzurro, ora allenatore, ha spiegato come arrivano i moldavi e il nuovo valore di Vidal, oggi schierato titolare (vedi formazioni).

NESSUNA SORPRESA – Walter Zenga spiega come si presenterà lo Sheriff: «Nelle precedenti sfide in Europa hanno giocato sempre allo stesso modo, sulla velocità e gli spazi. Stasera, a mio modo di vedere, se l’Inter vince il doppio confronto con lo Sheriff poi è già a posto. Stasera l’Inter conosce bene lo Sheriff, perché non è una sorpresa, e sa come fare. Arturo Vidal? Si è ripreso l’Inter, lo abbiamo visto anche nell’ultima partita in casa con l’Udinese. Ha ritrovato, come dicono loro, la garra. C’è stata una situazione dove lui è andato a contrastare in scivolata un giocatore dell’Udinese e si è ritrovato al pubblico come se avesse fatto gol. Dimostra che è rientrato. C’è una grande differenza rispetto agli anni passati: le sostituzioni, togliendo il portiere cambi il 50% della squadra. A volte gli allenatori utilizzano determinate caratteristiche negli ultimi venti minuti, questo ti fa diventare ancora più importante. All’Inter non c’è un titolare e una riserva, ma chi gioca più dall’inizio e chi meno: questo porta risultati».