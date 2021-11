Vidal: «Inter con cattiveria e voglia! Migliorare dopo l’andata»

Vidal sarà titolare stasera in Sheriff-Inter (vedi formazioni). A Inter TV il giocatore ha presentato la decisiva partita della quarta giornata del Gruppo D di Champions League.

OBIETTIVO SORPASSO – Arturo Vidal presenta Sheriff-Inter: «Decisiva? Sì certo, oggi non è una finale per noi. Sappiamo che se non vinciamo siamo fuori dalla Champions League, dobbiamo giocare con cattiveria e voglia dando il 100%. L’andata? Abbiamo vinto una partita importante ma dobbiamo migliorare. Loro hanno giocato una partita piuttosto intensa, dobbiamo stare attenti alla loro partenza e fare una partita perfetta. C’è un derby domenica, ma adesso pensiamo solo allo Sheriff. Se vinciamo stasera facciamo un passo avanti in Champions League, da domani pensiamo al derby».