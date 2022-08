Zenga: «Inter, a Lecce vittoria di Inzaghi! Negli ultimi 25′ creato tantissimo»

Walter Zenga, dagli studi di Sky Sport, si è espresso in merito alla gara tra Lecce e Inter, terminata 1-2 per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha trovato la vittoria solamente nel finale

VITTORIA DI INZAGHI − Zenga analizza il match del Via del Mare: «Nel primo tempo l’Inter non mi è piaciuta a parte i primi venti minuti di partita. Nella ripresa hanno preso il gol e ci sono volute due importanti parate di Samir Handanovic. Negli ultimi 25′ hanno creato di tutto e di più. È una vittoria però di Simone Inzaghi, è una sua caratteristica vincere all’ultimo minuto. Poi hanno messo in campo tutto il pacchetto offensivo nel finale».