Borja Valero: «Inter, bene cuore e impegno ma c’è da analizzare la partita!»

Borja Valero nelle vesti di opinionista dagli studi di DAZN ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce alla prima giornata.

IL COMMENTO – Borja Valero parla così su DAZN dopo Lecce-Inter: «Per l’Inter tenere due giocatori importanti ti fa sentire più forte. Non sappiamo i sacrifici che hanno dovuto fare per tenerlo, è un segnale importante quello di tenere Skriniar. Questa situazione può influire in lui e nella squadra, speriamo di no. Non mi sarei mai aspettato questa partita, mi aspettavo l’Inter che dominava la partita. Era importante dare un segnale con la vittoria di gruppo. È una vittoria molto importante per la squadra per affrontare anche la settimana verso la prossima partita. Bene il cuore e l’impegno della squadra, però c’è da analizzare per migliorare perché ci sono tante partite da giocare».