Behrami: «Inter, mi ha colpito una scelta! Mancata la gioia di giocare»

L’Inter sbanca lo stadio “Via del Mare” di Lecce al 94′ con Dumfries portando a casa i primi 3 punti della stagione. Behrami, nuovo opinionista di DAZN, analizza la vittoria della squadra di Inzaghi e individua un aspetto strano

COSA VA E CON NON VA – L’Inter porta a casa i primi tre punti della stagione vincendo a Lecce all’ultimo minuto. Valon Behrami analizza le cose positive e quelle negative: «Una vittoria fondamentale e anche il festeggiamento in questa maniera, è tutto lecito. Abbiamo visto difetti simili al precampionato, abbiamo visto a tratti una squadra molto lunga. Quei 70 metri che concedi sono complicati poi, parlare sempre della difesa non è corretto perché è la fase difensiva di tutta la squadra. Fuori Brozovic e non entra Asllani? Una scelta strana per quello che abbiamo visto nel precampionato, sappiamo che Calhanoglu è un giocatore molto importante quindi farne a meno è difficile. Mi aspettavo di vedere Asllani perché ha convinto finora».

GIOIA DI GIOCARE – Behrami individua poi un aspetto strano dell’Inter: «La cosa che mi ha sorpreso è che sull’1-0 dovevi dominare il gioco con la gioia di giocare invece l’Inter si è innervosita, questo è un aspetto strano. Avevi fatto la cosa più complicata, cioè sbloccare il risultato, poi invece è stato un continuo di perdere le distanze e anche la gioia di giocare. Credo che Lukaku sia in una fase naturale, è un giocatore di peso e necessità di un po’ di tempo per entrare in forma. Non era la partita adatta alle sue caratteristiche, trovare spazio in queste partite per lui non è semplice».