Zenga: «Errore Radu decisivo per lo Scudetto? Non esiste. C’è concausa»

Walter Zenga, in collegamento su Sky Sport 24, lancia una freccia a favore di Radu dopo Bologna-Inter. Colpa non solo del portiere romeno ma la responsabilità è di più giocatori

CONCAUSA − Zenga non vuole dare tutta la colpa a Radu: «Errore Radu? Non sono da attribuire solo al ruolo del portiere. L’Inter ha una rimessa nella sua area di rigore, poi Perisic ha una rimessa che sembra calcio d’angolo. Ci sono una serie di errori, prima Perisic, poi Radu che si gira verso la porta ed è tutto una conseguenza. Siamo sempre abituati a guardare l’errore e non il perché. Secondo me c’è una concausa che ha portato a quest’errore finale. Io da allenatore valuto la situazione che la mia squadra non si è comportata in maniera idonea. Perisic la gioca a de Vrij che alza il braccio dicendogli a Radu di girarla a D’Ambrosio. E’ una situazione completamente assurda. Poi Radu può darsi che abbia sentito così tanta responsabilità, ed è un tema di riflessione per tutti gli allenatori. Tatarusanu aveva parato il rigore del Derby ma poi era stato messo in croce per l’errore a Firenze. Non esiste che l’Inter perda lo Scudetto per l’errore di Radu, non è come Sarti a Mantova».