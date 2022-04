Ordine: «Inter, ieri eccesso di frenesia. Radu? È capitato anche a Buffon»

Franco Ordine, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso sulla sconfitta dell’Inter a Bologna. Poi una considerazione anche su Radu, ieri coinvolto in un clamoroso infortunio

FRECCIA − Ordine prova a difendere Radu: «Devo aggiungere che in questo clima di mestizia una freccia a favore di Radu anche umanamente. Non concordo con i voti molto bassi. Erano giustificati se lui avesse fatto una parata, quello di ieri è un infortunio. E’ come se uno scende le scale e cade. Se un infortunio del genere è capitato anche a Buffon, n.1 della categoria, a Donnarumma, Meret può capitare anche a Radu. Che valga lo Scudetto è tutto da dimostrare nelle prossime 4 settimane. Altra valutazione? Il calcio è molto capriccioso, ti presenta un conto che tu non ti aspetti».

MODI DIVERSI − Ordine spiega le differenze tra Conte e Inzaghi: «Io dico che Conte e Inzaghi hanno due modi diversi di condurre partita e spogliatoio. Ma ieri è mancato esattamente il contrario, c’è stato eccesso di frenesia. Hanno sbagliato cose elementari e non hanno avuto calma e tranquillità per gestire meglio la situazione».