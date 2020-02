Zazzaroni sicuro: “Derby alla pari, Inter non dominante!...

Zazzaroni sicuro: “Derby alla pari, Inter non dominante! Milan non scarso”

Zazzaroni ha parlato di Inter-Milan nel corso della trasmissione “Deejay Football Club” su “Radio Deejay”. Il direttore del “Corriere dello Sport” vede un derby alla pari, non convinto della superiorità nerazzurra

CONVINZIONE – Ivan Zazzaroni è sicuro: «Io credo che sia una partita alla pari, ho quest’idea. Perché non ho visto l’Inter così dominante a Udine ma anche in precedenza. E la qualità individuale del Milan… non è scarso il Milan».