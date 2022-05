Zazzaroni: «Inzaghi? Resta! L’Inter non sta benissimo economicamente»

Zazzaroni torna su un tema a lui ‘caro’, ossia le difficoltà economiche dell’Inter in relazione alla conferma di Inzaghi. Ospite di Tiki Taka su Italia 1, il direttore del Corriere dello Sport ribadisce poi come non ci sia accordo per Dybala.

CONFERMA SCRITTA – A Ivan Zazzaroni viene chiesto chi rischia di più fra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi per la finale di Coppa Italia: «Se perdi non succede nulla. Felici no, ma uno ha un contratto di quattro anni quindi altri tre e non lo cambiano. E Inzaghi resta: l’Inter non è che stia benissimo economicamente, non può permettersi di prendere un altro allenatore e stipendiarlo. Poi Inzaghi ha fatto un buonissimo campionato. Paulo Dybala? Al momento ha avuto solo delle telefonate fra Giuseppe Marotta e Jorge Antun. Non ci sono state offerte né contratto né altro».