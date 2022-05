Cruciani: «Inzaghi? Non convinto serva altro allenatore. Si valuta su partita»

Cruciani respinge le ipotesi (remote) di un cambio in panchina all’Inter a fine stagione. Il giornalista, ospite di Tiki Taka su Italia 1, ritiene si sia troppo duri su Inzaghi.

NIENTE DUBBI – Giuseppe Cruciani non condanna l’Inter anche se dovesse perdere la Serie A: «Queste sono le cose che succedono nel calcio. Però non si può esaltare Simone Inzaghi a un certo punto perché per quattro mesi fa un gioco eccezionale, tutti dicono che gioca meglio di Antonio Conte, poi perde e si dice che manca la cazzimma di Conte. Viene esaltato, poi arriva Bologna: si va a giudicare sulla singola partita. Non sono convinto che serviva un altro allenatore, meno professorino, che magari gioca in maniera diversa rispetto a Conte. Non si possono fare questi discorsi».