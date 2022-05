Orrico: «Inzaghi non è l’allenatore giusto! Io all’Inter? Tempo vano»

Per Orrico l’Inter non ha azzeccato la scelta di Inzaghi come allenatore. L’ex tecnico, in nerazzurro nella prima parte di stagione 91-92, a Tiki Taka su Italia 1 torna anche sulla sua infruttuosa esperienza a Milano.

L’ERRORE – A Corrado Orrico non sembra piacere Simone Inzaghi: «La mia opinione è che quell’allenatore lì non era giusto per l’Inter. Sembra un professore universitario, elegante e decente in tutte le sue manifestazioni. Mi dicono che alla Lazio giocava bene, ma lì aveva accanto Igli Tare che è un animale da combattimento. Quando le cose non andavano entrava questo Tare, sfasciava lo spogliatoio e le cose si mettevano a posto. Qui sono andati avanti quel mese e mezzo dove l’Inter ha bruciato il campionato. Il pragmatismo nel calcio, a quei livelli, non serve: devi miscelare gli eccessi. L’anno scorso l’Inter ha vinto con dieci punti di vantaggio: con questa Juventus doveva stravincere!»

IL PASSATO – Trent’anni fa Orrico sedeva al posto di Inzaghi, ma si dimise: «È stato vano il mio tempo che ho passato all’Inter. Durante la settimana si facevano delle cose, la domenica vedevo altro. Dimissioni atto di coraggio? No, di insofferenza. Non tolleravo più un ambiente che, quando esponevo i principi che volevo vedere in campo, lo prendevano con scetticismo tanto che non si concretizzava quello che volevo. A quel punto ho tolto il disturbo: non c’è nulla di anormale, quando uno arriva in un posto e non sta bene è giusto che se ne vada. Il presidente Ernesto Pellegrini? Non trattai assolutamente il mio ingaggio, il dialogo era tra uno che aveva delle esperienze con allenatori tradizionali, anche nei comportamenti, mentre arrivava uno dalla campagna che sarebbe stato all’Inter anche per il primo mese».