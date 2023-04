Zazzaroni: «Inter quinta ma in finale ha fallito! Sfortuna? Risultato non torna»

Zazzaroni non può credere alla sfortuna come la principale componente del crollo dell’Inter. Da Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista dà per necessaria la chiusura fra le prime quattro in Serie A.

GLI ERRORI – Ivan Zazzaroni non capisce come si possa snobbare la Serie A: «L’Inter ha fatto una turnazione ridotta rispetto al Milan, chi ha giocato l’ha fatto male però perde la possibilità di entrare dove vuole entrare. Tu non puoi pensare di arrivare in finale e chiudere quinto: hai fallito. Io vedo soltanto titoli su sessanta e ottanta milioni, è una realtà distorta. Parlavo anche di sfortuna dell’Inter, ma se non hai efficacia non hai giocato bene. Quando diventano undici sconfitte sono tante, con una semifinale di Champions League quasi alla portata è un risultato che non torna: non c’è una logica, non riesco a trovarla. Questa è la stessa Inter che gioca partite diverse: è chiaro che col Monza non può giocare in contropiede, mentre col Benfica deve stare più tranquillo».