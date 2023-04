Adani: «Per l’Inter discorso mentale. La gara si decide in area»

L’ex calciatore Daniele Adani ha sottolineato la netta differenza nelle prestazioni degli attaccanti tra campionato e Champions League. Queste le sue parole a 90° minuto su Rai 2.

DIFFERENZA – Daniele Adani ha voluto sottolineare a 90° minuto su Rai 2 la differenza tra l’Inter di coppa e quella di campionato: «Le occasioni arrivano, non è così veritiero il divario. L’Inter ha questo problema: la gara si governa in mezzo al campo, ma si decide in area di rigore. In campionato i nerazzurri sono più superficiali, meno attenti, distratti e non è determinante alla fine. La squadra fa poco quando deve calciare in porta, concludere, poi i difensori concedono tanto in area di rigore. Questo non accade in Champions League, perciò è tutto un discorso mentale».