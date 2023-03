Zazzaroni: «Inter-Juventus strano vale secondo posto, ma resta un dubbio»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano romano ha parlato di Inter-Juventus e dell’importanza della sfida in programma questa sera a San Siro.

DERBY D’ITALIA – Ivan Zazzaroni dice la sua su Inter-Juventus che quest’anno vale il secondo posto in classifica: «Strano derby d’Italia, quello che va in scena stasera. Una partita dai contenuti stravolti dal dominio di Spalletti. Inzaghi chiede anche chiarezza su classifica e posizioni: la otterrà parzialmente tra un mese esatto, il 19 aprile, giorno in cui Allegri spera di riprendersi i 15 punti tolti dal Tribunale Federale. Nessuno è in grado di anticipare come finirà. Viviamo da settimane nel dubbio. Un dubbio che quando sarà risolto lascerà comunque una coda di scontento fra innocentisti e colpevolisti».

