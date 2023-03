Juventus, scelte obbligate per Allegri: la probabile formazione contro l’Inter – TS

Non solo Angel Di Maria, che è stato comunque convocato e sarà a disposizione di Inter-Juventus. Massimiliano Allegri dovrà far fronte ad altre assenze. Scelte di formazione praticamente obbligate per lui, ecco il probabile undici secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE – Orfano ormai praticamente sempre di Pogba e adesso anche di Miretti per un problema muscolare (prima convocazione per Sekulov), a centrocampo ci saranno i soliti tre: Locatelli sarà in regìa con Fagioli e Rabiot mezzali. Sugli esterni, Kostic presidierà ancora la corsia sinistra mentre a destra De Sciglio è in vantaggio su Cuadrado. In attacco la certezza è naturalmente Vlahovic, unico centravanti a disposizione considerando la squalifica di Kean. Accanto a Dusan è favorito Soulé – provato ieri – su Di Maria non al top: si decide stamattina. In difesa probabile conferma di Gatti.

Di seguito la probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic.

Fonte: Tuttosport