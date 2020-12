Zazzaroni: “Conte deve stare buono con l’Inter! Non...

Zazzaroni: “Conte deve stare buono con l’Inter! Non è la più forte, ma…”

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni – Direttore del “Corriere dello Sport” -, ospite negli studi di “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Italia 1, prova ad analizzare la situazione di Conte all’Inter soffermandosi su pro e contro del suo operato a Milano

CALMA APPARENTE – Il presente di Antonio Conte a Milano continua a dare titoli, Ivan Zazzaroni dice la sua: «La stampa è un nemico facile, è la cosa più semplice. Con la società adesso Conte deve stare buono, dopo l’incontro di Villa Bellini. Dice sempre che tutti devono remare dalla stessa parte e che all’Inter buttano addosso qualcosa. Credo, sinceramente, che dovremmo abituarci molto a quest’alternanza di prestazioni. L’Inter a Reggio Emilia a me è piaciuta relativamente, aiutata anche dal Sassuolo. Ho visto attenzione e fase difensiva fatta bene, ma bisogna stare molto attenti all’Inter. Se recupera quel livello di tensione… Perché tecnicamente non è superiore alla Juventus, al Milan e al Napoli, ma è muscolare. Conte vuole un tipo di giocatore come lui quando giocava». Questa la riflessione di Zazzaroni, che si sposta anche sul mercato.