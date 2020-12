Inter senza sonno: svegliata nella notte da tifosi Borussia Monchengladbach!

Antonio Conte Inter

L’Inter è stata accolta a Monchengladbach in maniera… festosa. Si fa per dire. Come riportato da “Sport Mediaset”, il gruppo nerazzurro è stato disturbato nella notte da alcuni tifosi della squadra tedesca

CAPODANNO IN ANTICIPO – Nottata turbolenta in Germania per l’Inter, che stasera si giocherà le ultime chance di qualificazione agli ottavi. La squadra di Antonio Conte è stata svegliata intorno alle 4.00 da un gruppo di tifosi del Borussia Monchengladbach, che si è ritrovato davanti all’hotel che ospita la compagine nerazzurra. In piena notte i sostenitori tedeschi hanno cominciato a “illuminare” la zona con una serie di fuochi d’artificio, durati ininterrottamente circa 5 minuti. Non solo luce ma anche rumore, quindi. In stile Capodanno, in pratica. Questo fuori programma, fatto per deconcentrare l’Inter prima della partita di Champions League, non può che aver indispettito il gruppo nerazzurro. Vedremo se l’episodio verrà ripreso e commentato prima di scendere in campo (vedi probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Inter, ndr) o dopo.