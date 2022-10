Zara avvisa: «Attenzione Inter, c’è un record negativo! Segnala un calo»

Inter in ripresa ma ancora qualcosa si può migliorare. Il giornalista Zara, in collegamento per TG Sport su Rai Sport +, segnala dove la squadra di Inzaghi non è riuscita a reggere come dovrebbe.

MARGINE DI CRESCITA – Furio Zara indica cosa va e cosa non va nell’Inter: «Lautaro Martinez sicuramente è il valore aggiunto per Simone Inzaghi in questo momento. In Champions League gran gol, in campionato però non segna dal 30 agosto. Altri uomini importanti per Inzaghi sono Kristjan Asllani, che deve prendere il centrocampo in mano, e Robin Gosens. Attenzione perché l’Inter nella ripresa ha subito deci reti, record negativo in Serie A. Questo segnala un calo negli ultimi minuti».