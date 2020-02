Zancan sicuro: “Inter-Milan, gap ridotto dall’andata! Rossoneri cresciuti”

Condividi questo articolo

Zancan ha parlato del derby Inter-Milan dagli studi di “Sky Sport 24”. Il giornalista e telecronista crede che rispetto all’andata le differenze tra le due squadre siano inferiori

PIÙ EQUILIBRIO? – Così Federico Zancan sul derby: «L’Inter parte favorita perché più forte, con più certezze e con giocatori più forti del Milan. Però sicuramente il divario tra le due squadre si è accorciato. All’andata il Milan ebbe anche qualche buona possibilità, però l’Inter comandò la partita e non si era mai avuta la sensazione che i rossoneri potessero vincere quel derby. Questo derby secondo me è un po’ più equilibrato, il Milan è cresciuto in autostima e forse con Stefano Pioli ha trovato una chiave tattica più adatta agli uomini. E Zlatan Ibrahimovic in una partita così non è un dettaglio come leader e trascinatore dei compagni. Uomini derby? Per i nerazzurri dico Nicolò Barella, per i rossoneri Theo Hernandez. Parlando di differenze rispetto all’andata, lui non c’era ed è un giocatore che ha cambiato il Milan. Curioso dirlo per un terzino ma è un’arma a tutto campo».