Vecino-Inter, retroscena mercato: Everton-Napoli, 2 problemi. A giugno…

Vecino è stato a un passo dal lasciare l’Inter nella sessione di mercato di gennaio, ma alla fine il centrocampista è rimasto (giocherà contro il Milan?). Everton e Napoli sono state opzioni concrete, ma non si è trovata la quadratura definitiva. Di seguito il retroscena e le prospettive riportate da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

DA GENNAIO A GIUGNO – Il possibile addio di Matias Vecino a gennaio è stato reale. Il centrocampista piaceva all’Everton, ma non è mai arrivata un’offerta soddisfacente da parte degli inglesi. Anche il Napoli si è mosso, ma il calciatore dava la precedenza alle destinazioni estere. Per adesso, dunque, l’ex Fiorentina è rimasto all’Inter. Le parti dovranno aggiornarsi a giugno per fare il punto della situazione: non si esclude l’addio in estate.