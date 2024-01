Zambrotta: «Inter e Juventus tanta roba! Occhio alle ultime giornate!» – IN

Gianluca Zambrotta, intervenuto nel corso di un evento Panini, ha detto la sua sul campionato e in particolare, sulla corsa a due fra Inter e Juventus.

– L’ex bianconero Gianluca Zambrotta è contento del duello in campionato fra Inter e Juventus. Di seguito alcune delle dichiarazioni raccolte dal nostro inviato sul posto Crescenzo Grego: «Mi è piaciuto sicuramente il fatto che due squadre come Inter e Juventus stiano facendo un ottimo campionato. Arrivare a metà stagione a 48 e 46 punti è tanta roba, è un traguardo importante. Onestamente mi aspettavo qualcosa di più dal Milan perché parlando due, tre, mesi fa erano in una situazione diversa. Ha avuto un calo, ora per fortuna si sta riprendendo. Il Napoli purtroppo ha venti punti di distacco dalla prima. Come detentrice dello scudetto è chiaro che lascia un po’ l’amaro in bocca, per come sta andando e anche per la gestione allenatori.

– Zambrotta Lautaro Martinez è l’eccellenza del calcio italiano? Guardando un po’ la copertina sicuramente lui è il personaggio del momento, però non dimentichiamo Victor Osimhen che ha appena vinto il Pallone D’Oro africano e tanti premi per la passata stagione. Ci sono anche Federico Chiesa, Rafel Leao con i suoi alti e bassi. Devo dire che in questo momento, da capolista, Lautaro Martinez può essere sicuramente il simbolo di questo anno. Chi mi sorprende di più in testa fra Inter e Juventus? Se dobbiamo guardare quello che è successo nell’ultimo anno, anche fuori dal campo, sicuramente la Juventus è quella che ha avuto più scossoni. Non è facile com’è successo anche l’anno scorso vedersi togliere dei punti e poi di nuovo ridati. Non è facile da gestire, per questo credo che la Juventus stia facendo un ottimo campionato e risultati. Al momento Juventus e Inter sono le due squadre che si stanno giocando lo scudetto. Ma siamo appena a metà e il campionato è ancora lungo. Ho avuto la fortuna-sfortuna di vincere scudetti alle ultime giornate, all’ultima anche perderlo. Quindi il bello del calcio è anche questo».