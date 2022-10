Xavi: «Col Real Madrid solo 3 punti, vera disgrazia successa contro l’Inter»

Xavi non dimentica ancora il pareggio di mercoledì contro l’Inter in Champions League. Per il tecnico del Barcellona più negativo il pari in Europa che la sconfitta di oggi col Real Madrid

PEGGIO CON L’INTER − Xavi, dopo le parole a Dazn Spagna (vedi articolo), non riesce ancora a dimenticare il pareggio contro i nerazzurri: «La sensazione che ho ora è che siamo in un momento negativo. Lottiamo, ci proviamo fino all’ultimo però queste è il calcio. A volte iniziano momenti no e per fortuna si tratta solo di 3 punti. La disgrazia è successa mercoledì in Champions League contro l’Inter. Oggi erano solo 3 punti però era un’opportunità per noi di rimanere in testa. Abbiamo avuto diverse occasioni ma non le abbiamo sapute sfruttare. Il Real Madrid si è difeso bene e ha sfruttato le sue». Queste le sue parole a Gol Play.