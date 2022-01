Vlahovic: «Inter-Fiorentina è stata dura. Futuro? Sto bene a Firenze ma…»

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha ricordato la gara del Meazza tra Inter e Fiorentina finita 4-3 per i nerazzurri. In quel caso, il serbo si divorò un gol clamoroso sul momentaneo 2-3 viola. Poi risponde sul suo futuro

INTER-FIORENTINA − Vlahovic ricorda il match del Meazza: «Eravamo in vantaggio a “San Siro” (3:2), ho avuto l’opportunità di chiudere la partita e assicurare la vittoria alla Fiorentina. Ma è successo quello che meno speravo. Sono grato che tutto mi sia tornato in mente dopo. Ha rafforzato il mio carattere. Non sono mai caduto in un circolo vizioso. Ero sempre pronto ad affrontare tutti i problemi, pronto a lottare fino alla fine. Ma è stato il primo periodo difficile per me, perché le aspettative erano alte. Mi è capitato di perdere l’occasione. Dopodiché, quando ho preso il telefono tra le mani, ho visto che la situazione era grave. Le critiche sono state accese sia sui social che sui media. In quel momento, mi sono seduto, determinato a fermare tutto. Mi sono detto: ok, ho sbagliato, ma ora devo sistemare le cose. Ho spento il telefono e ho detto che avrei risolto tutto. Da allora, ho iniziato a lavorare ancora più duramente. Ho promesso a me stesso e alla mia famiglia, specialmente a mio padre».

FUTURO − La testa di Vlahovic è solo sulla Fiorentina: «L’ho affermato più volte. Qui a Firenze si sta scrivendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa, perché non siamo in Europa da molto tempo. Non so cosa può succedere durante l’anno. Vedremo».

