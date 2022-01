De Paola: «Lukaku, un capriccio! Non aspetterei sirene di ritorno all’Inter»

Paolo De Paola, intervenuto su TMW Radio, ritiene la vicenda di Lukaku un capriccio nei confronti del Chelsea. Poi non crede alle voci sul suo ritorno all’Inter

CAPRICCIO − L’opinione di De Paola nei confronti di Lukaku: «Devo dire che in un mondo del calcio più maturo queste situazioni devono essere considerate dei capricci. Un giocatore che si comporta così nei confronti del proprio club non è proprio una cosa bellissima neanche per il club che lo vuole perdere. Io lo lascerei li Lukaku, poi se qualcuno lo vuole prendere…Ma non aspetterei queste sirene che lo comprerebbero nuovamente all’Inter. Io l’ho sempre apprezzato anche umanamente, ma questo è un capriccio. Non ti trovi con il tecnico, ti lamenti durante la stagione e vuoi andare. Segnalo sbagliato che sminuisce l’immagine del giocatore».