Visnadi: «Skriniar, se 80 milioni l’Inter lo vende domani. Dumfries non previsto»

Ci sono di nuovo voci di PSG su Skriniar, con l’Inter che continua a non confermare al 100% il difensore (vedi articolo). Visnadi, in collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, mette lo slovacco con più possibilità di cessione rispetto a Dumfries.

IN BILICO – Gianni Visnadi riepiloga la situazione dei big a rischio cessione: «Denzel Dumfries via? È un discorso da fare più in avanti. L’Inter deve fare sessanta milioni di attivo, il sacrificio di Dumfries non è previsto perché nessuno l’ha chiesto per quaranta milioni. Il sacrificio di Milan Skriniar per cinquanta milioni non si fa, per ottanta si fa domani mattina. Mancano le offerte per i giocatori, il sostituto di Dumfries lo cercherà Giuseppe Marotta se dovesse venderlo. Aveva bloccato Gleison Bremer perché pensava di vendere Skriniar, poi non è partito Skriniar e non è arrivato Bremer. Ma le bocce in questo momento sono ferme».