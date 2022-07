Paparesta: «Inter, Skriniar l’unico che può portare qualcosa di significativo»

Gianluca Paparesta, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha parlato di Skriniar e del suo possibile addio dall’Inter. Lo slovacco è l’unico in grado di portare un buon tesoretto

ADDIO − Paparesta si concentra sull’operazione Skriniar-PSG con l’intermediario Busardò a fare da tramite per l’Inter: «Spesso nasce un conflitto d’interessi tra l’intermediario e il club perché può lavorare su più fronti. È un’anomalia. Skriniar? Al momento l’Inter si trova nella difficoltà di non aver venduto nessuno. Anche Pinamonti sembra difficile da piazzare, ha rifiutato, per adesso, la Salernitana. L’Inter dovrà comunque fare delle uscite e l’unico che potrebbe portare qualcosa di significativo è proprio Skriniar».