Padovan: «L’Inter deve vendere e fare cassa. Skriniar? Nessuna certezza»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport, si è concentrato su Skriniar. Il difensore slovacco non è ancora sicuro di rimanere all’Inter. Il giornalista ne è convinto

CASSA − Secondo Padovan, in casa Inter si sta ancora pensando alla cessione di Skriniar: «L’Inter per fare cassa e un po’ di rientri in termini di conto sta ancora pensando di vendere Milan Skriniar. Da capire a quale squadra? Il PSG quel posto lo sta occupando con Mukiele. Skriniar potrebbe garantire più di sessanta milioni di euro, al momento all’Inter nessuno ha dato certezza che lui rimanga».