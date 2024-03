Visnadi: «Acerbi ha voluto stravincere, no di Juan Jesus»

La vicenda Acerbi-Juan Jesus continua a non finire, con il Napoli che anche oggi si è esposto sul tema. Visnadi, a Radio Sportiva, trova un colpevole.

L’EPISODIO – Domani alle 12.30 il Napoli tornerà in campo con l’Atalanta, preannunciando nuove iniziative contro il razzismo. Gianni Visnadi non è convinto dall’assoluzione di Francesco Acerbi: «Abbiamo due protagonisti veri, non degli spettatori o delle curve, che ci hanno costretto a parlare di questo. Mi sembra che ciascuno di noi abbia avuto gli strumenti per farsi un’idea: a me sembra che Juan Jesus avesse teso la mano al suo collega Acerbi, dicendo che erano cose di campo che rimanevano sul campo. L’aveva denunciato all’arbitro, com’era logico, naturale, giusto e sacrosanto. Ha cercato di contenere la macchia e di circoscriverla, però l’impressione è un po’ che Acerbi abbia voluto stravincere: anziché abbozzare si è poi lasciato andare a dichiarazioni discutibili il giorno dopo, dando sostanzialmente del bugiardo al suo collega. Che ha detto di no. Da questo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro che il colpevole sia Acerbi».