Supercoppa Italiana, l’Inter si era esposta prima del format confermato

Da oggi è ufficiale che la Supercoppa Italiana 2024-2025 si svolgerà di nuovo a gennaio, in Arabia Saudita e con il format delle Final Four. L’Inter, nel corso dell’Assemblea di Lega, aveva preso posizione.

LA VOLONTÀ – È notizia di oggi che la Supercoppa Italiana 2024-2025 avrà la stessa formula della stagione in corso. Ossia: quattro squadre (le prime due della Serie A e le finaliste della Coppa Italia) a gennaio in Arabia Saudita. L’Inter, fa sapere Calcio e Finanza, durante l’Assemblea di Lega di stamattina dove si è decisa questa conferma ha mostrato delle perplessità. Così come alcuni altri club. Questo perché ritiene troppo intasato il calendario, visto che ci sarà poi il Mondiale per club a giugno 2025. Come date della Supercoppa Italiana, possibili il 3-4 gennaio per le semifinali e il 7 gennaio per la finale, coi recuperi di Serie A a febbraio.