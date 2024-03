Lautaro Martinez ma non solo: per l’Inter 1-2 rinnovi ‘obbligati’

L’Inter deve completare il rinnovo di Lautaro Martinez in tempi brevi, per evitare qualsiasi difficoltà. Ma non è solo il Toro fra gli osservati speciali per quanto riguarda il contratto.

LE SCADENZE – L’Inter prosegue – a fari spenti – le trattative per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Sul quale lo stesso capitano non ha mostrato particolari situazioni di criticità. La richiesta è attorno ai dieci milioni di euro, si lavora per limare qualcosa e non dover arrivare necessariamente all’esborso voluto dal giocatore e dal suo agente Alejandro Camano. Ma non c’è solo Lautaro Martinez. Detto che per Juan Guillermo Cuadrado, Davy Klaassen, Alexis Sanchez e Stefano Sensi le possibilità di un rinnovo con l’Inter sono quasi pari allo zero, c’è un’altra situazione particolare. Quella di Denzel Dumfries, in scadenza al 30 giugno 2025. Non dovesse essere trovato un accordo a breve, sarebbe quasi obbligatorio venderlo nella prossima sessione di mercato per far sì che l’Inter non lo perda a parametro zero. Poi Nicolò Barella, che è una priorità alla pari di Lautaro Martinez. Come il Toro ha due anni rimanenti, non ci sono particolari rischi all’orizzonte, ma anche qui l’Inter deve trovare l’accordo in un modo o nell’altro. E sa che è da chiudere.