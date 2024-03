Sommer rientra, ma l’Inter fa 10… infortuni: febbraio e marzo da incubo

Ci sarà anche Sommer lunedì in Inter-Empoli: torna titolare. Ma questo non riduce l’emergenza: da inizio febbraio sono ben dieci gli infortuni che ha dovuto fronteggiare Inzaghi.

RECUPERATO – Yann Sommer è a disposizione per Inter-Empoli. Il portiere ha recuperato dalla distorsione alla caviglia accusata in Danimarca-Svizzera sabato scorso, dovrebbe regolarmente difendere la porta. Mentre non ci sarà Stefan de Vrij, per l’infortunio muscolare con l’Olanda. Un’eredità fastidiosa dell’inutile sosta per le nazionali, ma i problemi per l’Inter cominciano prima. Perché, contando anche questi due, dall’inizio di febbraio Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con un numero estremo di giocatori infortunati: ben dieci. Ecco il resoconto.

STOP MULTIPLI – Inter-Juventus aveva un solo indisponibile: Juan Guillermo Cuadrado, fermo dal 12 dicembre. Poi il fastidio accusato a Davide Frattesi, in panchina nel derby d’Italia ma indisponibile e out pure con la Roma. Dove non c’era nemmeno Stefano Sensi, costretto a operarsi alla caviglia e appena tornato in gruppo. All’Olimpico fa gol e poi esce Francesco Acerbi: salta quattro partite per un infortunio al polpaccio, torna il 4 marzo in Inter-Genoa. Ma, nel frattempo, si ferma pure Marcus Thuram per l’elongazione all’adduttore nell’andata di Champions League contro l’Atlético Madrid. Guaio che ha poi creato molti problemi al ritorno. Salta la trasferta di Lecce Sommer per influenza, rientra tre giorni dopo con l’Atalanta. Queste sono le partite non giocate da Thuram, riapparso a sua volta col Genoa il 4 marzo. Partita dove Frattesi avverte nuovamente un fastidio riscaldandosi. Lì, inoltre, mancava Hakan Calhanoglu: infortunio agli adduttori alla vigilia del Lecce, va in panchina ma rientra a Bologna il 9 marzo. Gara in cui si fanno male a gara in corso Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Dieci infortuni complessivi, troppi, che hanno reso l’Inter stanca. E a Madrid sarebbe servita freschezza.