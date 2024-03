Agresti: «Zhang? La cessione non avverrà! E l’Inter ha un futuro»

Agresti non ritiene che le difficoltà legate a Zhang possano in qualche modo condizionare l’Inter. Anzi: su Radio Radio, il giornalista avverte di come il presidente voglia fare di tutto per mantenere la proprietà.

QUESTIONE SOCIETARIA – Per tutto il venerdì appena concluso si è parlato di nuovo della posizione di Steven Zhang. Ma Stefano Agresti è meno pessimista: «Se l’Inter avrà un grande futuro onestamente non lo so. Immagino di sì, perché un club come l’Inter è sempre appetibile. Si parla ormai da anni della cessione dell’Inter da parte di Zhang, che non è mai avvenuta e credo che non avverrà neanche questa volta. Credo che si arriverà a sistemare la questione del prestito di Oaktree, non so se con una rinegoziazione con Oaktree stessa. Se ne sta occupando Zhang direttamente dalla Cina, credo che una soluzione arriverà e che l’Inter per il momento andrà avanti con lui. Poi è chiaro che se dovessero arrivare un acquirente o dei soci… dovrebbero arrivare con tanto denaro, e non mi pare che al momento ci siano di questo tipo. Però è una società che sta conquistando lo scudetto della seconda stella, che ha già pronta la squadra dell’anno prossimo e che parteciperà al Mondiale per club. È una società che ha un futuro, non sappiamo chi sarà il proprietario ma per l’Inter non è fondamentale: conta che la squadra ci sia e abbia un potenziale. Ho l’impressione che debba continuare ad andare avanti con questo organico, questo allenatore e questi dirigenti. Poi Zhang dovrà passare la mano, ma non sarà in questi giorni».