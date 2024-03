Padovan: «La Juventus ha mollato sull’Inter, sempre più giù! Un episodio»

Due mesi fa la Juventus era davanti all’Inter, complice il rinvio della partita contro l’Atalanta per la Supercoppa Italiana, ora è a distanze siderali. Padovan, ospite di Sky Sport 24, giudica il crollo dei bianconeri.

TUTTO RIBALTATO – Anche oggi, Massimiliano Allegri è tornato sul distacco dalla vetta. Ne parla Giancarlo Padovan: «Il trend è cambiato, è cambiata anche la Juventus dalla disgraziata partita contro l’Empoli finita in parità e contrassegnata dall’episodio in negativo dell’espulsione di Arkadiusz Milik. Da lì non è stata più la Juventus, non c’è niente da fare. Ha mollato nei confronti dell’Inter prima, non ce l’avrebbe fatta comunque ma aveva almeno la carica psicologica di provarci fino all’ultimo. Pareggiata la partita con l’Empoli e perso lo scontro diretto è finito tutto e la Juventus si è avvitata in una crisi che la può portare sempre più giù. Sotto il quinto posto non credo, sotto il quarto sì».