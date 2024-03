Napoli, nuovo comunicato: «NO al razzismo! Non resteremo in silenzio»

Il Napoli alza ancora più la voce dopo le ultime vicende, continuando la sua battaglia contro il razzismo dopo la vicenda che ha coinvolto Juan Jesus e Francesco Acerbi.

APPELLO – Nuovo comunicato del Napoli, questa volta attraverso i propri canali social, contro la lotta al razzismo: «Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l’occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo».

