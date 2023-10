Vieri: «Lukaku? Fischi si sentivano da fuori San Siro! Inter troppo forte»

Christian Vieri commenta così, alla Bobo TV su Twitch, il successo dell’Inter sulla Roma. L’ex attaccante si sofferma anche sull’accoglienza di San Siro nei confronti di Lukaku

FISCHI – Queste le considerazioni di Vieri: «Fischi a Lukaku? Forti. Io ero fuori dallo stadio e si sentivano forti, ed io ero ancora in macchina che stavo arrivando. Ogni volta che si avvicinava al pallone arrivavano i fischi. Nel riscaldamento i più forti di tutti. Ieri la Roma arrivava sulla trequarti e tornava indietro. Se hai infortunati non giochi più a calcio? Se hai Lukaku metti palloni tagliati e lo mandi a far la guerra che vince lui! Non a palombella. Un non giocare come ieri non è possibile. Io non capisco perché: perdi ma cerca di far gol. L’Inter è troppo forte, fa quello che vuole»