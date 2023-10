Bucchioni: «Inter, squadra codificata. Strafavorita? Non proprio»

L’Inter si trova prima sia in campionato che in Champions League. A parlarne Bucchioni, il quale descrive i nerazzurri come una squadra codificata.

CODIFICATA − In collegamento su Sportitalia, Enzo Bucchioni parla della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è una squadra codificata con un gioco chiaro e così si inseriscono i vari giocatori. Lo vedi da Thuram, che non ha mai avuto un impatto così in una squadra. Una squadra con un gioco codificato, con determinati meccanismi. Strafavorita? Non proprio. L’Inter ha anche la Champions League e spero possa fare un cammino lungo come lo scorso anno, la Juventus non ha le coppe e questo è un grande vantaggio».