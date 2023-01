Vieri: «Inter ultima in Serie A per un dato, e non la Juventus! Strano»

Christian Vieri durante la nuova puntata della “Bobo TV” in diretta su Twitch, ha espresso la sua opinione riguardo l’Inter, ultima in campionato per un dato specifico.

ULTIMI IN SERIE A – Bobo Vieri è sbalordito per un dato che vede la squadra allenata da Simone Inzaghi ultima in Serie A: «Dell’Inter non mi aspetto che sia ultima come dribbling in campionato, me lo posso aspettare della Juventus che comunque gioca male. Ma no dell’Inter che ha vinto partite anche in maniera importante, è veramente strano».