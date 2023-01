Palmeri: «Skriniar saluterà l’Inter e andrà a Parigi a giugno, a meno che…»

Tancredi Palmeri è tornato a parlare del futuro di Milan Skriniar a Sportitalia, riportando le parole del tecnico del PSG Galtier.

ADDIO – Tancredi Palmeri ha parlato riguardo il futuro di Milan Skriniar: «Galtier oggi è stato molto esplicito. Come aveva già detto, in caso di uscite, sarebbe stato preso un sostituto. Essendo stato ceduto solo Sarabia, il tecnico del PSG si aspetta un colpo in attacco. Avrebbe anche aggiunto che non si aspetta degli innesti negli altri reparti. Ciò significa che a meno di infortuni in questi giorni nella difesa parigina, Skriniar arriverà a giugno. Lasciando all’Inter a parametro a zero, senza un centesimo per la sua cessione». Ciò che è sicuro è che lo slovacco saluterà l’Inter.