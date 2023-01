Capuano: «Cremonese avversario da non sottovalutare, il Milan però…»

Giovanni Capuano ha parlato riguardo le sfide di questo turno di Serie A, con l’Inter che andrà in trasferta per la sfida con la Cremonese.

SORPRESE – Inter, Milan e Juventus hanno dei turni facili sulla carte questa giornata. Questo il parere di Giovanni Capuano a Sportitalia su chi tra le tre rischia una “sorpresa”: «La Cremonese a Bologna ha fatto una buona partita, quindi attenzione. È un avversario da prendere con le molle. Ricordiamo che è la stessa squadra che è stata capace di eliminare il Napoli in Coppa Italia. Secondo me però, più che l’Inter, questo weekend rischierà più il Milan a San Siro contro il Sassuolo. Il problema è che il Milan non gioca a calcio da 15 giorni». Dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli, nessun avversario può essere sottovalutato dalla squadre di Simone Inzaghi.